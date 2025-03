Bari, il 15 marzo si inaugura il murale “Profumo di Pace" di Daniela Giarratana

BARI - Il prossimo 15 marzo alle ore 10:00, presso il quartiere Libertà, a Bari, si terrà l'inaugurazione del murale “Profumo di Pace" di Daniela Giarratana insieme a volontari, residenti e rappresentanti delle istituzioni.

L'opera è frutto di un’iniziativa organizzata da Retake – realtà da sempre impegnata nella cura e nella valorizzazione degli spazi e dei beni comuni – ed è stata concepita per diffondere un messaggio universale ed eterno: quello della pace, della tolleranza e della giustizia tra i popoli. Concetti e valori che oggi, più che mai, c’è il dovere di tutelare e diffondere.

Oculata e per nulla lasciata al caso anche la scelta del quadrante oggetto dell’intervento: quel quartiere Libertà che soffre sempre di più la lontananza dal centro e che, per molti residenti, sta diventando sempre più difficile da vivere. Per questo la scelta è ricaduta sul muro di un palazzo condominiale che si affaccia sul Giardino Rita Majerotti, ora reso più accogliente grazie a un meraviglioso murale di 45 mq.

Nel corso dell’evento, ai partecipanti saranno proposti momenti di sensibilizzazione sui valori di cura dei beni comuni e valorizzazione degli spazi pubblici propri di Retake, oltre che sulla campagna "Abbracci di Pace" unita al concetto di pacifismo di cui proprio Rita Majerotti fu portavoce.

L’evento è organizzato con il supporto del Gruppo Picca - Concessionaria ufficiale Toyota di Bari e il contributo tecnico di Sikkens Vernici, oltre che con l’aiuto del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa Legalità, del Centro Servizi Famiglie Libertà, del Liceo Scientifico E. Amaldi di Bitetto, della tipografia Grafiche Deste, del bar Coffee&Games Bari Brigata Regina e della scrittrice Carmen Altamura – che ha contribuito con il suo pensiero di pace riprodotto sulla parte destra del murale, interamente realizzato dai volontari.

Allieterà la mattinata il Coro della Parrocchia Santa Maria del Monte Carmelo - Bari.

“Sentirsi parte di una comunità ci fa sentire meno soli! Il ricordo più bello che porterò con me da questa esperienza sarà rappresentato dal bambino che passava a trovare questo murale – in via di realizzazione - ogni giorno all'uscita di scuola, ripagandoci così di ogni sforzo. A riprova di un fatto: la bellezza è un diritto di tutti!”, dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.