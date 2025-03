Bitritto, scoperto nascondiglio per la droga: quattro arresti

BARI - Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato quattro giovani a Bitritto (BA), ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un 28enne barese, un 25enne di Modugno, un 30enne di Cellamare—tutti con precedenti per reati contro il patrimonio—e una 29enne di Bitritto, con precedenti per truffa.La scoperta del nascondiglio della drogaLe indagini hanno portato gli agenti a individuare un’abitazione a Bitritto utilizzata come base per occultare e confezionare ingenti quantità di cocaina. L’operazione rientra nell’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotta dalla Squadra Mobile di Bari nell’hinterland barese.L’intervento è scattato dopo che gli agenti della sezione Contrasto al Crimine Diffuso hanno notato uno dei sospettati uscire con fare sospetto dalla casa in questione. Fermato per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 55 dosi di cocaina, nascoste in un calzino.A quel punto, la perquisizione è stata estesa all’abitazione, dove si trovavano gli altri tre arrestati. All’interno sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di cocaina, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La droga era stata abilmente nascosta in un vano ricavato dietro una mattonella del bagno, fissata con calamite al muro.Sequestro e misure cautelariComplessivamente, sono stati sequestrati 323 grammi di cocaina. I tre uomini sono stati condotti nel carcere di Bari, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.L’indagine è ancora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata nel corso del processo, garantendo il pieno contraddittorio tra le parti.