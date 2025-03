Lecce, il consigliere comunale Roberto Russo aderisce alla Lega

Ad accoglierlo con entusiasmo il segretario federale Matteo Salvini e il senatore Roberto Marti, coordinatore della Lega in Puglia. Il senatore ha espresso grande soddisfazione per questa nuova adesione:



“Roberto è una risorsa importante per il nostro partito e per il territorio. Il suo radicamento nella comunità leccese rappresenta un valore aggiunto per la Lega e per il progetto politico che portiamo avanti con determinazione in tutta la provincia. Sono certo che, oltre al ruolo di consigliere comunale, sarà l’uomo giusto per coordinare con entusiasmo il partito in città.”



Grande apprezzamento è stato espresso anche dal coordinatore provinciale della Lega, Gianni De Blasi, che ha sottolineato l’importanza del lavoro politico costante sul territorio:



“Il lavoro sul territorio, costante e indefesso, porta sempre i suoi frutti. L’ingresso nella Lega del consigliere comunale Roberto Russo significa avere un altro uomo di spessore e competenza dalla nostra parte. Benvenuto e buon lavoro.”



Soddisfatto anche lo stesso Roberto Russo, che ha motivato così la sua scelta:





“Ho scelto la Lega perché credo in un’azione politica concreta, vicina ai cittadini e capace di dare risposte ai problemi reali del territorio. Ringrazio il segretario Salvini, il senatore Marti, il coordinatore De Blasi e tutto il partito per l’accoglienza. Sono pronto a lavorare con impegno per il bene di Lecce e della Puglia.”





Pronti a lavorare in squadra con Roberto Russo per rafforzare l’azione amministrativa di Palazzo Carafa, anche l’assessore della Lega Rino Martini e il consigliere comunale Claudio Dell’Anna, che hanno espresso il loro sostegno al nuovo percorso politico intrapreso da Russo.





Con questa adesione, la Lega consolida la propria presenza nel Salento, confermandosi sempre più protagonista della scena politica locale.

