Lecce, 'LEGO City...in movimento!': SGM promuove un’iniziativa per sensibilizzare sulle tematiche della mobilità sostenibile

LECCE - La città di Lecce si prepara ad accogliere "I Love LEGO", la mostra evento che ha conquistato oltre un milione di visitatori nel mondo e che dal 20 marzo 2025 sarà ospitata negli spazi delle Mura Urbiche. Per l’occasione, SGM - Società Gestione Mobilità Lecce, lancia l’iniziativa "LEGO City…in movimento: Costruiamo un futuro sostenibile!", un progetto rivolto ai più giovani per sensibilizzare sulle tematiche della mobilità sostenibile, attraverso il gioco e la creatività. - La città di Lecce si prepara ad accogliere "I Love LEGO", la mostra evento che ha conquistato oltre un milione di visitatori nel mondo e che dal 20 marzo 2025 sarà ospitata negli spazi delle Mura Urbiche. Per l’occasione, SGM - Società Gestione Mobilità Lecce, lancia l’iniziativa "LEGO City…in movimento: Costruiamo un futuro sostenibile!", un progetto rivolto ai più giovani per sensibilizzare sulle tematiche della mobilità sostenibile, attraverso il gioco e la creatività.





L’iniziativa, presentata stamattina in conferenza stampa presso le Mura Urbiche, coinvolgerà bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, invitandoli a realizzare, con i celebri mattoncini LEGO, un modello di autobus o filobus SGM, integrato in un contesto urbano, unendo gioco, immaginazione e sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile.





"Siamo orgogliosi di prendere parte a questo evento straordinario che è ‘I Love Lego' – dichiara il Presidente SGM, Damiano D’Autilia. La nostra è un'iniziativa che unisce la creatività e il gioco a una tematica fondamentale per il futuro della nostra città: la mobilità sostenibile. Con 'Lego City…in movimento: Costruiamo un futuro sostenibile!', vogliamo coinvolgere i più giovani in una riflessione attiva e divertente su come possiamo rendere Lecce una città ancora più vivibile, accessibile e rispettosa dell’ambiente. Il trasporto pubblico non è solo un servizio, ma un'opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti noi, riducendo il traffico, l'inquinamento e valorizzando lo spazio urbano. Vedere bambini e ragazzi immaginare e costruire il futuro della mobilità con i mattoncini LEGO, magari con il supporto di genitori, amici e insegnanti, significa coltivare una cultura della sostenibilità fin dalla giovane età e rafforzare il senso di comunità. SGM è da sempre impegnata nel promuovere soluzioni innovative per la mobilità cittadina, e questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel coinvolgimento attivo dei cittadini, perché il cambiamento parte proprio dalle nuove generazioni. Invito, quindi, bambini, ragazzi e famiglie a partecipare con entusiasmo, a costruire la loro idea di mobilità e a condividere con noi una visione di Lecce più sostenibile".





Come si partecipa al contest





Chi si cimenterà con l’iniziativa ideata da SGM dovrà creare un modello di autobus o filobus inserito in un contesto urbano: una piazza, una fermata, un quartiere. Il concorso è aperto a bambini e ragazzi, dai 5 ai 14 anni, e si potrà partecipare singolarmente o in squadra (massimo 5 persone) con amici e familiari, anche adulti.

Durante la mostra "I Love LEGO", saranno organizzati dei laboratori didattici in cui i partecipanti potranno realizzare il proprio modello con il supporto di esperti; in alternativa, chi non prenderà parte ai laboratori, e vorrà comunque partecipare al contest, potrà realizzare il suo modello da casa.

In entrambi i casi, dopo aver realizzato il progetto sarà sufficiente fotografarlo e inviare lo scatto, con un messaggio privato, ai canali social ufficiali di SGM (Facebook e Instagram). Per ogni progetto occorrerà indicare il nome del partecipante o del gruppo di lavoro. È auspicabile che i progetti vengano anche postati sui social dai partecipanti, taggando i canali social ufficiali di SGM.

Qualora i lavori venissero realizzati durante la mostra, sarà sufficiente inviare la foto, dato che la veridicità del modello sarà attestata dagli operatori dei laboratori; mentre per i lavori realizzati da casa, in caso di una eventuale premiazione, sarà necessario presentare il progetto vero e proprio. La scadenza per l’invio dei modelli è fissata al 31 maggio 2025. Successivamente, tutte le creazioni saranno pubblicate sui social SGM.





Vincitori e premi





Sono tre le categorie di premio previste dal concorso: il progetto "più social" (ovvero il più votato sui social di SGM); il modello "più innovativo" (conferito da Comune di Lecce e SGM); il progetto "più giovane" (assegnato al partecipante con l’età più bassa).

I vincitori diventeranno Ambasciatori della Mobilità Sostenibile e riceveranno una targa di riconoscimento e un abbonamento mensile gratuito ai trasporti pubblici di Lecce, assegnato a ogni membro della squadra (fino a 5 persone).

La premiazione è prevista per il 10 giugno 2025. Tutti gli aggiornamenti sull’iniziativa saranno resi noti canali social SGM.