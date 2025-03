Lecce: torna "Stregati dalla Musica" con "L’elisir d’amore"

LECCE - Dal 31 marzo al 10 aprile 2025, ilospiterà la sesta edizione di, il progetto didattico e teatrale ideato dai fratelli. Al centro dell’evento, una speciale rivisitazione de L’elisir d’amore, capolavoro di, con un allestimento pensato per avvicinare i giovani alla tradizione del bel canto italiano.

L’iniziativa prevede 7 matinée e 14 repliche, che coinvolgeranno circa 14mila studenti provenienti da scuole pugliesi. Tra le novità di questa edizione, il debutto della Orchestra Provinciale delle Eccellenze Musicali Studentesche, parte del progetto Orchestri_Amo la Scuola, nato dalla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Lecce.

Uno spettacolo interattivo e coinvolgente

La regia dello spettacolo è affidata a Lev Pugliese, con la direzione artistica di Eliseo Castrignanò. Il cast vede la partecipazione di Gianpiero Delle Grazie nel ruolo di Dulcamara e giovani artisti selezionati attraverso il progetto ORPHEO OPERA STUDIO, un percorso di formazione per talenti emergenti nel mondo dell’opera.

Tra gli interpreti principali:

Nemorino: Vincenzo di Stasi, Tommaso Nicolosi;

Adina: Camilla Difonzo, Romilda Di Serio, Chiara Merra;

Belcore: Angelo De Matteis.

Sul palco si esibiranno anche gli attori del vivaio Orpheo Space, con scenografie animate realizzate dai visual artist Piero Schirinzi e Andrea Raho.

Orchestra e formazione: il valore del progetto

Grande attesa per la Orchestra Provinciale delle Eccellenze Musicali Studentesche, composta da 45 studenti selezionati da diverse scuole del territorio. La formazione orchestrale, guidata dal Maestro Eliseo Castrignanò, ha affrontato un percorso di 80 ore di laboratorio musicale, culminando con la partecipazione allo spettacolo.

L’iniziativa non solo promuove la musica lirica tra i giovani, ma rappresenta un'importante opportunità di crescita culturale e sociale, favorendo il ricambio generazionale nel mondo dell’opera.

Un modello di divulgazione culturale

Dal 2017, Stregati dalla Musica ha coinvolto oltre 100mila studenti di più di 70 scuole pugliesi, diventando il più grande progetto scolastico del Mezzogiorno nel settore musicale. Le opere proposte vengono adattate in una versione easy, interattiva e coinvolgente, con il pubblico che partecipa attivamente alla messa in scena, studiando in classe le arie più celebri prima dello spettacolo.

Questa edizione de L’elisir d’amore si svolge con il patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Lecce e Puglia Culture, in collaborazione con il Comune di Lecce.

Un appuntamento imperdibile per avvicinare le nuove generazioni alla grande tradizione operistica italiana.