TEDxPutignano 2025: presentazione ufficiale il 1° aprile

PUTIGNANO - Martedì 1° aprile, alle 10:30, nella Sala Gialla del Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di. L'evento culturale di rilevanza internazionale, organizzato in modo indipendente in diverse città, torna con nuove idee e ospiti di rilievo.

La manifestazione si svolgerà sabato 17 maggio presso il Teatro Comunale di Putignano, articolandosi in due sessioni: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Durante la conferenza stampa saranno annunciati alcuni degli speaker che prenderanno parte all'evento, oltre a svelare importanti novità e il nome del presentatore o della presentatrice della giornata.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

Michele Vinella , sindaco di Putignano;

Aldo Patruno , Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia;

Mariano Intini , Assessore all'Innovazione Culturale e Turismo del Comune di Putignano;

Alessandra Dalena , organizer e licenziataria di TEDxPutignano;

Massimo Cellamare , rappresentante dell'agenzia di comunicazione Marker Adv;

Alcuni rappresentanti delle aziende partner dell'evento.

A moderare la conferenza stampa sarà Tea Di Lorenzo, giornalista di Radio Puglia, media partner ufficiale di TEDxPutignano 2025.

TEDxPutignano rappresenta un'importante occasione per promuovere idee innovative e stimolare il dibattito su temi di interesse globale, offrendo alla comunità un'opportunità di crescita culturale e professionale. La conferenza stampa del 1° aprile offrirà un primo assaggio di ciò che questa edizione ha in serbo per il pubblico e per la città di Putignano.