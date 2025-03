Londra celebra l’astronauta Cheli un tributo firmato Lord Byron College

LONDRA — Maurizio Cheli, astronauta italiano e orgoglio della scienza nazionale, riceverà il 2 Aprile p.v. il prestigioso titolo Honoris Causa dalla University of West London (UWL). Un evento internazionale che porta la firma del Lord Byron College di Bari, ideatore e regista dell’iniziativa.La Lord Byron College, da oltre cinquant’anni punto di riferimento in Puglia per la formazione linguistica, ha costruito con tenacia un progetto che unisce cultura, innovazione e promozione del territorio. Tutto nasce dalla ricerca di un "modello" per i giovani: un esempio capace di ispirare le nuove generazioni a puntare in alto.Così è nato il sodalizio con Cheli, astronauta, pilota collaudatore e imprenditore. Il Lord Byron College ha scelto di tradurre gratuitamente in inglese il libro autobiografico "Tutto in un Istante", rendendolo accessibile al pubblico internazionale. Un’opera che racconta sogni, sfide e successi di una carriera straordinaria, ora al centro dell’evento londinese.Non solo un omaggio a Cheli, ma anche un ponte culturale ed economico tra Italia e Regno Unito. Il progetto, infatti, coinvolge le istituzioni pugliesi, con la presenza a Londra di rappresentanti della Regione Puglia, pronti a promuovere i Programmi Integrati di Agevolazione (PIA): incentivi che offrono fino a 45 milioni di euro a fondo perduto per iniziative imprenditoriali, inclusi progetti turistici e culturali. Una straordinaria occasione per gli ex alunni della università londinese e investitori britannici interessati alla Puglia.All’investitura parteciperanno autorità italiane e britanniche di primo piano: l’Ambasciata Italiana a Londra, delegati delle Università di Oxford e Cambridge, rappresentanti della City of Westminster, della British Airways, del London Heathrow Airport, del Royal Aeronautical Society, dell’United Kingdom Aviation Authority, oltre a studenti delle scuole britanniche, imprenditori e personalità del mondo accademico e industriale.Il Lord Byron College sarà protagonista di questo grande momento, confermandosi ambasciatore della Puglia e dell’Italia nel mondo, in un dialogo internazionale che guarda al futuro. "Abbiamo voluto offrire ai nostri studenti e alla nostra comunità un esempio concreto di come la buona conoscenza della lingua inglese sia oggi la chiave per affermarsi in ambito scientifico, tecnologico e imprenditoriale" — affermano i dirigenti della scuola.L’investitura dell’astronauta Cheli sarà anche un omaggio alla capacità tutta italiana di eccellere a livello globale, e un segno tangibile di amicizia e cooperazione tra Bari, Londra e la City of Westminster, legame che il Lord Byron College coltiva da decenni, promuovendo incontri, scambi culturali e progetti comuni.Un viaggio tra le stelle e la cultura, con radici ben piantate in Puglia.