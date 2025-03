Forza Italia: gli auguri di Tupputi al nuovo direttivo di Barletta e alla neoeletta segretaria cittadina Rosa Tupputi

BARI - Arrivano gli auguri ufficiali del consigliere regionale di Forza Italia,, al nuovo direttivo di FI di Barletta e alla neoeletta segretaria cittadina,, eletta nel corso del recente congresso cittadino del partito.

«Buon lavoro alla neoeletta segretaria cittadina di Forza Italia Barletta, Rosa Tupputi, e a tutto il nuovo direttivo che l'accompagnerà in questo importante percorso politico – afferma Giuseppe Tupputi nella sua nota –. Il recente congresso ha rappresentato un alto momento di confronto democratico, una vera festa della partecipazione che rafforza il nostro radicamento sul territorio. In questa occasione non ci sono né vinti né vincitori: ciò che emerge è la forza di una visione unitaria che ci accompagnerà, da oggi, per servire la città di Barletta».

Il consigliere regionale ha voluto ringraziare i vertici del partito per il loro costante impegno: «Rivolgo un sentito ringraziamento ai vertici nazionali e territoriali di Forza Italia, in particolare al segretario regionale On. Mauro D’Attis e al Sen. Dario Damiani, per il costante lavoro volto a garantire spazi di democrazia interna. Un particolare apprezzamento va, ovviamente, anche al direttivo uscente guidato dal segretario Giovanni Ceto, per il lavoro svolto finora con dedizione».

Infine, Tupputi lancia un messaggio di apertura: «È tempo ora di unire le forze e aprire definitivamente le porte a tutti coloro che condividono i nostri ideali, così come indicato dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani. Insieme possiamo dare un contributo concreto alla crescita di Barletta e alla costruzione di una Forza Italia sempre più forte e radicata».