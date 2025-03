M5s Bari: ieri l'assemblea del gruppo territoriale. Indicati dalla rappresentante Stefania Girone i componenti del gruppo operativo

BARI - Si è riunito ieri in assemblea il Gruppo Territoriale di Bari del Movimento 5 Stelle. La Rappresentante del GT Stefania Girone ha indicato i nomi dei componenti del gruppo operativo che l’affiancheranno nel lavoro, su temi importanti come formazione, progetti e giovani.Vice rappresentante Vicario è Francesco Oliva, Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri in congedo, la Referente Formazione è Stefania Maggiore, funzionaria di Banca, la Referente è Rossella Lorusso, Docente, il Referente Giovani è Gabriele Scelsi, Avvocato.“Con oggi partono i lavori del GT del M5S di Bari - ha dichiarato Stefania Girone - e lavoreremo tutti nella costruzione di un percorso che verrà portato avanti con impegno, trasparenza e competenza nel rispetto dei valori politici che da sempre contraddistinguono il Movimento 5 Stelle. Assieme ai referenti e a tutti gli aderenti al gruppo lavoreremo con l’obiettivo di rappresentare al meglio i bisogni e le istanze dei cittadini baresi. Un lavoro di squadra, che potrà sempre contare sul supporto dei coordinatori provinciale e regionale, Raimondo Innamorato e Leonardo Donno, nonché sulla vicinanza e collaborazione del Deputato di Bari, Gianmauro Dell’Olio, dei consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, dell’assessore Nicola Grasso e dei consiglieri municipali Francesco Mastrandrea, Giuseppe Bondanese, Chiara Riccardi e Giuseppe Catalano”.