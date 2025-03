Convegno "Radici di conflitto: fascismo, antifascismo e memoria storica" all'Università del Salento

Si è svolto il 14 marzo presso l'aula R13 della facoltà di giurisprudenza dell'università del Salento, il convegno “Radici di conflitto: fascismo, antifascismo e memoria storica”, promosso da Azione Universitaria Lecce e dal suo presidente Mattia Gallotta.Uno spazio aperto, dove docenti e studenti hanno trovato terreno fertile di dialogo e ascolto reciproco nei riguardi di una tematica che ha profondamente segnato il destino dell'Italia e del mondo intero, lasciando segni tangibili per i secoli a venire. Difatti il fulcro del dibattito è stato il fascismo in particolare nell'età di piombo e sulle diverse concezioni di antifascismo viste sia dall'ottica delle fazioni di destra che di sinistra.Un evento, però, che non ha visto la presenza di altre fazioni politiche, una tra le quali “Giovani Democratici” che dichiarano di non aderire a questo spazio di confronto, preferendo un luogo più aperto in sede di dibattito, ma non sottovalutando, al contempo, l'importanza del tema che, a detta loro, ha segnato profondamente la storia e l'identità dell'Italia.