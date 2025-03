Maria Linda, star di tiktok e amata dal pubblico italiano

E' la star di Tiktok Maria Linda, giovane cantante italo tedesca che ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo ''6 minuti'', prodotto da Stefano Maggio. Carisma, dolcezza e una dedizione appassionata alla musica: questi sono gli ingredienti che rendono unica Maria Linda che, con la sua voce vellutata e inconfondibile, racconta storie di vita quotidiana, trasformando esperienze comuni in emozioni universali che toccano l'anima dell'ascoltatore.

"6 Minuti" - spiega Maria Linda - è la perfetta espressione della mia natura romantica. Questa canzone parla del profondo desiderio di stare con la persona amata e del bisogno di starle sempre accanto. Esprime un amore intenso, che valorizza il momento e tocca il cuore. Quante volte nella vita si prova un amore così intenso? E quanto si desidera, in queste fasi della vita, trovare la canzone perfetta che lo accompagni? "6 Minuti" è esattamente questo, la canzone perfetta per chi si è appena innamorato’’.

Il suo immenso talento e l'amore per il nostro Paese, l'ha portata a realizzare un brano che sta crescendo sempre di più, facendo innamorare il pubblico.

Il profondo legame con la famiglia e l'Italia si riflette in melodie che uniscono la precisione tedesca alla passione mediterranea, creando un sound unico nel panorama musicale contemporaneo. Ogni sua canzone è un ponte tra due culture, esattamente come lei stessa collega questi due mondi attraverso i suoi canali social.

Iniziando i suoi video con la frase iconica, inventata da lei "In Italy we say", Maria Linda è riuscita a creare contenuti dal carattere distintivo e immediatamente riconoscibile. In soli due mesi, i suoi follower sono aumentati da 13.000 a più di 65.000 su Instagram e più di 115.000 su TikTok e continuano a crescere.