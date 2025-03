Martin Harriague ospite del Network Internazionale Danza Puglia

Sarà Martin Harriague il prossimo ospite del Network Internazionale Danza Puglia, coreografo, scenografo, performer, lighting designer, compositore e musicista e attualmente direttore artistico dell'Opéra du Grand Avignon. Harriague porterà in scena domenica 9 marzo, ore 19, al Teatro Traetta di Bitonto, lo spettacolo Crocodile per la rassegna di danza contemporanea L’Arte dello Spettatore diretta da Ezio Schiavulli per il Network Internazionale Danza Puglia e realizzata con il sostegno di Comune di Bitonto e Puglia Culture (info: asso.riesco@gmail.com , 3516749330 biglietti online su Vivaticket).

In questo spettacolo Martin Harriague, in scena con Emilie Leriche con la quale firma a quattro mani coreografia e drammaturgia, torna ancora una volta alla forma del duo, questa volta regalando una danza d'amore che, a prima vista, potrebbe sembrare lontana dai temi sociali e ambientali che hanno segnato le sue opere precedenti. In questo duo firma una partitura sottile sull'incontro e l'innamoramento. Due corpi concordano, si punteggiano, si interrogano come tante parole unite durante un incontro.

Martin Harriague è un artista eclettico e uno dei più interessanti coreografi del panorama europeo, ha danzato per il Ballet National de Marseille con la Kibbutz Contemporary Dance Company a Israele.

Nel 2023 è stato nominato artista associato alla Scène 55 Mouginsi. Oltre ad essere coreografo freelance è scenografo, performer, lighting designer, compositore e musicista, dal settembre 2024 ricopre il ruolo di direttore artistico dell'Opéra du Grand Avignon.

La rassegna L’Arte dello Spettatore diretta da Ezio Schiavulli programma sette spettacoli da dicembre 2024 a giugno 2025 al Teatro Traetta di Bitonto ospitando coreografi e coreografe provenienti da tutto il mondo e alcune delle eccellenze italiane del panorama coreografico contemporaneo: il prossimo appuntamento con la rassegna di danza contemporanea è domenica 6 aprile con la compagnia YoY Performing Arts. Tra i progetti del NetworkIDP un ruolo importante ha la Permanenza Artistica dedicata al sostegno dei giovani autori che vedrà il danzatore italo svizzero Tommy Cattin protagonista di una residenza a Lu Ap – Luogo Aperto dell’Associazione Ri.E.S.Sco. a Bari dal 16 al 22 marzo.

Nel weekend dell’8 e 9 marzo proseguono le attività dell’undicesima edizione del Network Internazionale Danza Puglia con gli appuntamenti dedicati ai giovanissimi danzatori, ai giovani insegnanti e al pubblico negli spazi Lu Ap – Luogo Aperto dell'associazione Ri.E.S.Co a Bari.

Martin Harriague guiderà i workshop di domenica 9 marzo per il progetto Network Students e di sabato 8 marzo per Network Teachers, è possibile, per i danzatori del territorio ed insegnanti accedere a quest’ultimo workshop (info e iscrizioni: +39 351 674 9330 / asso.riesco@gmail.com).

Domenica 9 marzo si inaugurerà ufficialmente Lu Ap (in via Natale Loiacono, 20 nel quartier Japigia di Bari): uno spazio protetto, all'interno della città di Bari, dedicato alla danza: alla ricerca e alla produzione. Un laboratorio di sperimentazione dove si attivano processi creativi e dove accogliere gli artisti in un contesto professionale. Uno spazio dove poter pensare, ricercare, creare e condividere

Domenica 9 marzo i giovanissimi danzatori iscritti al percorso avranno inoltre l’occasione di seguire, per il progetto Carta Bianca, le lezioni di Mariantonia Capriglione e Raffaele Romita dedicati alla recitazione mentre sarà ospite del progetto Azione Prima Laura Capra: libraia appassionata di parole, storie e immagini che guiderà il pubblico in percorsi narrativi attraverso la rievocazione di racconti e memorie(ingresso gratuito con prenotazione a +39 351 674 9330 / asso.riesco@gmail.com).

Il NetworkIDP è un progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica ideato e diretto dal danzatore e coreografo Ezio Schiavulli che sostiene i giovani danzatori, il progetto, curato dall’Associazione Ri.E.S.CO., vanta per il triennio 2022-2024 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza per la Promozione e il Ricambio Generazionale, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Puglia Culture e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia e Comune di Bari e il Liceo Artistico e Coreutico De Nittis - Pascali di Bari.

