Mercoledì delle Ceneri nella Cattedrale di Lecce

LECCE - Nella chiesa cattedrale di Lecce, il prossimo 5 marzo, Mercoledì delle Ceneri, saranno due le celebrazioni con l’imposizione delle ceneri.Alle 18 la messa solenne presieduta dall’arcivescovo Michele Seccia.Alle 20.30, invece, nell’ambito dell’iniziativa del Servizio diocesano di pastorale giovanile, “Scendi …in cripta”, l’arcivescovo coadiutore Angelo Panzetta presiederà l'Eucarestia per i giovani nella cripta.Un pensiero di vicinanza affettuosa e di preghiera comunitaria, in entrambe le liturgie, sarà rivolto al Santo Padre affinché presto possa superare il difficile momento della malattia.Dalle 19,30 ci saranno alcuni sacerdoti a disposizione per ascoltare le confessioni.