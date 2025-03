Puglia: da oggi due nuovi treni elettrici a doppio piano in circolazione

BARI - Con l’arrivo dei due treni elettrici a doppio piano di ultima generazione presentati oggi alla stazione di Bari Centrale salgono a 48 i nuovi treni del Regionale in circolazione in Puglia. “L’arrivo di questi nuovi treni rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento dell’offerta del Regionale, rispondendo in modo concreto alla crescente domanda di mobilità nelle aree a più alto afflusso di viaggiatori. Un investimento che si traduce in maggiore comfort, più spazio a bordo e un’esperienza di viaggio sempre più moderna e sostenibile” dichiara Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale.Prosegue a marcia spedita il piano di ammodernamento della flotta del Regionale in Puglia che vede già completata la consegna di 43 nuovi treni elettrici monopiano e di 3 treni elettrici già in uso. I treni elettrici a doppio piano presentati oggi, saranno i primi dei quattro previsti in consegna nel corso del 2025. Entro la fine dell’anno saranno 50 i treni di ultima generazione in circolazione in Puglia facendo scendere l’età media della flotta a tre anni.Il nuovo treno elettrico a doppio piano ha un’alta capacità di trasporto e può raggiungere i 160km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,19 m/sec2. È composto da quattro carrozze con 446 posti a sedere e 1.100 posti totali.E’ un treno ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, così come l’utilizzo di materie prime provenienti dal riciclo.A bordo treno sono disponibili diciotto posti bici, con prese elettriche integrate per ricaricare i modelli di nuova generazione, rendendo il viaggio ancora più comodo per gli amanti del cicloturismo. Inoltre, su tutte le carrozze sono presenti spazi dedicati ai bagagli, per un’esperienza di viaggio pratica e senza pensieri, ideale per chi sceglie il treno per esplorare il territorio in modo sostenibileVideocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese live per un viaggio in sicurezza e informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato.Il treno è dotato di due postazioni per persone diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno e sono costruiti per facilitare la salita e la discesa delle persone a ridotta mobilità.Sempre da oggi, parte il secondo collegamento Apulia Express che raddoppia l’offerta di servizi veloci tra Lecce e Bari con fermate intermedie nelle stazioni di Brindisi e Monopoli.Apulia Express circolerà tutti i giorni, collegando Lecce e Bari in un’ora e 25 minuti. La partenza da Lecce è alle 6.43 con arrivo a Bari Centrale alle 8.08. Fermate intermedie a Brindisi (a. 7.06 p. 7.07) e Monopoli (a. 7.42 p. 7.43). La partenza da Bari è alle 15.39 con arrivo a Lecce alle 17.04. Fermate intermedie a Monopoli (a. 16.08 p. 16.09) e Brindisi (a. 16.42 p. 16.43).