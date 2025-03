Molfetta, armi, droga e divise dei carabinieri nascoste in un seminterrato: arrestato 21enne

MOLFETTA - Un 21enne di Molfetta è finito in manette con le accuse di detenzione illecita di armi, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione. A condurre l’operazione è stata la Guardia di Finanza, che ha scoperto un vero e proprio nascondiglio allestito dal giovane in un seminterrato del centro cittadino.

Durante la perquisizione, i finanzieri hanno rinvenuto non solo droga e armi, ma anche alcune divise complete dei carabinieri, tra cui una storica uniforme da cerimonia con medaglie e controspalline, risultata rubata a un militare dell'Arma. Secondo le prime ipotesi investigative, le uniformi potevano essere utilizzate per mettere a segno truffe o rapine travestendosi da forze dell’ordine.

L’operazione è scattata dopo che gli agenti avevano notato uno strano via vai di persone nei pressi del seminterrato. Decisi ad approfondire, hanno fermato il 21enne e proceduto con il controllo dell’immobile. All’interno sono stati sequestrati 230 grammi di hashish, 330 cartucce di vario calibro, una pistola Beretta 418 calibro 6.35 con matricola abrasa e fondina, diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre per il giovane si sono aperte le porte del carcere. Le indagini proseguono per verificare eventuali legami con altri soggetti e per chiarire l'uso che il 21enne intendeva fare delle divise e delle armi rinvenute.