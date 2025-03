Monopoli, 73enne cade in una cisterna vuota: salvato dai Vigili del Fuoco

MONOPOLI - Questa mattina, intorno alle 11:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Monopoli per soccorrere un uomo di 73 anni caduto in una cisterna a cielo aperto.

L'anziano, per cause ancora da accertare, è precipitato nel pozzo profondo circa cinque metri, riportando alcune fratture. L'operazione di salvataggio ha coinvolto due squadre di terra e il reparto volo della Direzione Puglia dei Vigili del Fuoco.

Dopo essere stato immobilizzato su una barella, l’uomo è stato riportato in superficie e affidato alle cure dei sanitari del 118. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.