Bari, grande partecipazione al tour in bici tra i murales: 'Un'esperienza intensa e bellissima'

BARI - Attività fisica e cultura non solo possono, ma devono coesistere: è questo il messaggio di Street Art Bari Bike Tour, l’iniziativa dedicata al mezzo più ecologico che c’è – la bicicletta – che nel weekend ha riscosso il tutto esaurito in termini di iscrizioni e registrato la partecipazione entusiastica della cittadinanza.Un successo garantito dall’organizzazione minuziosa dell’evento: i partecipanti hanno infatti preso parte a un’iniziativa organizzata da Terreno Cycling Therapy, con il contributo essenziale di Velo Service e il prezioso supporto di Fiab Bari Ruotalibera.Nel corso dell’evento, più di 55/60 ciclisti, con la supervisione della Polizia Municipale, hanno avuto l'opportunità di vivere un’esperienza che in molti hanno definito “intensa e bellissima” e di godersi la città col mezzo più sostenibile di tutti - la bicicletta - percorrendo in totale circa 13 km. A ogni tappa i volontari di Retake hanno raccontato la genesi e il significato dei murales visitati, così da coinvolgere i presenti anche dal punto di vista culturale e artistico."Non avevo mai partecipato a un evento del genere e quindi ringrazio Terreno Cycling Therapy per averci proposto e organizzato questo ciclo tour, che non solo ci ha dato l'opportunità di trascorrere una mattinata all'insegna della mobilità attiva e dell'arte, ma che ha unito tutti i volontari e i cittadini in una comunità sensibile al benessere dell'ambiente", dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.