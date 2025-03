Notte di furti nel Barese: spaccata al MediaWorld di Casamassima e assalto al bancomat di Toritto

TORITTO - Notte movimentata quella appena trascorsa nel Barese, dove due episodi criminali si sono verificati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro.

Il primo colpo è avvenuto intorno alle 3.30 presso il centro commerciale di Casamassima, dove alcuni malviventi hanno preso di mira lo store MediaWorld. I ladri, arrivati a bordo di un'auto, hanno sfondato la porta d’ingresso del magazzino dopo aver spostato i blocchi di cemento posizionati a protezione dell’entrata. Una vera e propria spaccata, messa a segno con estrema rapidità. Il bottino sottratto dal punto vendita è ancora in corso di quantificazione, mentre le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire agli autori del furto.

Pochi minuti dopo, un altro assalto ha scosso la quiete della provincia. Questa volta l’obiettivo è stato lo sportello bancomat dell’ufficio postale di via Marco Polo a Toritto. I malviventi hanno agito con una tecnica già nota: hanno inserito un ordigno nella fessura da cui vengono erogate le banconote, facendolo esplodere con una violenta deflagrazione che ha svegliato i residenti della zona.

Anche in questo caso, il bottino è in fase di quantificazione e i carabinieri stanno indagando sull’accaduto, verificando la presenza di telecamere nella zona che possano aver immortalato i responsabili. Non si esclude che i due colpi possano essere collegati, data la vicinanza temporale e territoriale.

Le indagini proseguono serrate per risalire agli autori dei due episodi che, ancora una volta, mettono in allarme il territorio.