Mola di Bari, al Van Westerhout Chiara Pagliaccia con “Una simpatica disgrazia”

MOLA DI BARI - Dopo il successo del primo appuntamento, il Festival di Stand-Up Comedy della Like a Jazz continua con Chiara Pagliaccia e il suo spettacolo “Una simpatica disgrazia”. Sabato 29 marzo alle 21.00 sul palco del Teatro Van Westerhout di Mola di Bari la stand-up comedian andrà in scena con un monologo brillante che mescola ironia a momenti di riflessione. Un viaggio tra storie apparentemente scollegate tra loro, dal mondo LGBT+ alla passione per gli anziani, dai giovani imprenditori alla rielaborazione del lutto. Unico fil rouge è il senso di inadeguatezza provato dall’autrice nel 97% dei momenti della sua vita.“Chiara Pagliaccia è una stand-up comedian dalla comicità spontanea e tagliente allo stesso tempo” – afferma Lisa Angelillo, direttrice artistica della rassegna. - "Grazie al suo essere così profondamente dissacrante nel racconto delle sue disgrazie, trasforma esperienze personali in momenti liberatori, in grado di far ridere e, al contempo, riflettere."Il Festival rientra nella rassegna Voglia di Teatro, patrocinata dal Comune di Mola di Bari e supportata da Autoclub Group e Puglia in Bocca. Media partner della stagione teatrale Radio Mi Piaci.Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari“Una simpatica disgrazia”di e con Chiara Pagliaccia- sabato 29 marzo - ore 21.00DiY Tickets 06. 0406 - Like a Jazz 333.9571734Botteghino presso il Teatro Van Westerhout solo nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima del sipario.