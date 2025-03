Notte di incidenti tra Alberobello e Gioia del Colle: otto feriti sulla SS172, auto ribaltata in centro

ALBEROBELLO - Attimi di paura nella notte sulla SS172 nei pressi di Alberobello. Un grave incidente stradale si è verificato in prossimità della Chiusa di Chietri, coinvolgendo tre auto e causando otto feriti, tra cui anche alcuni bambini. Due dei feriti risultano in condizioni gravi. Lo schianto è avvenuto in piena notte e la strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato i feriti nei vari ospedali della zona. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sempre ieri sera, intorno alle 23.30, un altro incidente si è verificato a Gioia del Colle, in viale Federico II. Un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada ribaltandosi e finendo su un fianco. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l’autista rimasto incastrato tra le lamiere. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Una serata drammatica sulle strade della provincia, che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sulla prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne.