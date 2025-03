Omicidio Singh Nardev, giudizio immediato per due minorenni: il processo partirà il 15 maggio

BARI - La Procura per i minorenni di Bari ha disposto il giudizio immediato per i due ragazzi, all'epoca dei fatti 17enni, accusati dell'omicidio di Singh Nardev, il 38enne di nazionalità indiana trovato morto lo scorso 31 maggio nei pressi di un capannone a Ceglie del Campo.

La richiesta, presentata dal pubblico ministero Caterina Lombardo Pijola, è stata accolta dal giudice. Il processo inizierà il prossimo 15 maggio.

Secondo la ricostruzione della Procura, i due minorenni avrebbero ucciso Nardev per testare il funzionamento di una pistola appena acquistata, utilizzando la vittima come "bersaglio umano". Un’accusa gravissima che vede imputati i giovani per omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, nonché per detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione.

Per la stessa vicenda è coinvolto anche un ragazzo maggiorenne, tuttora indagato. I tre erano stati arrestati il 15 novembre scorso.