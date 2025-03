Paura sulle strade di Ostuni: Tesla si schianta contro auto in coda

OSTUNI - Momenti di terrore ieri pomeriggio nel centro di Ostuni, dove una Tesla si è schiantata contro diverse auto ferme in coda a un incrocio, terminando poi la sua corsa contro un SUV. L'incidente, avvenuto in pieno centro, è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona e il video ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale.

Il bilancio è di sei veicoli coinvolti e un automobilista ferito, trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale più vicino. Al momento, non è ancora chiaro se l'incidente sia stato causato da un guasto improvviso del veicolo o da un malore del conducente, che potrebbe aver perso il controllo della Tesla.

La casa automobilistica fondata da Elon Musk è nota per le sue avanzate tecnologie di guida assistita, ma in Italia la guida automatica non è consentita. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il sistema dell'auto abbia avuto un malfunzionamento o se altri fattori abbiano influito sull'accaduto.

Le immagini delle telecamere e le testimonianze dei presenti saranno fondamentali per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Nel frattempo, la vicenda ha acceso il dibattito sulla sicurezza delle auto elettriche e delle tecnologie di assistenza alla guida, sollevando interrogativi sulla necessità di regolamentazioni più stringenti in materia di veicoli automatizzati.