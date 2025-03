Pesca della seppia: a Margherita di Savoia è il giorno della “spartizione del mare”

«Il festival internazionale dell’Aquilone è ormai diventata una manifestazione da record di presenze – dice Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia -. Anche quest’anno il nostro Comune si prepara a tingersi con i colori degli aquiloni, ospitando numerose presenze e partecipanti provenienti da ogni parte del mondo. Un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità».



«L’autenticità della Puglia è uno dei fattori di attrazione per i turisti di tutto il mondo che, oltre ai luoghi, alla natura, amano conoscere le tradizioni plurisecolari che noi pugliesi tramandiamo da generazioni, pur proiettati nella modernità – dice Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Margherita di Savoia, sia con la “spartizione delle acque” che con il festival internazionale dell’aquilone, propone eventi che abbinati alla natura spettacolare della Salina rappresentano motivi di viaggio. Da qui, si può poi proseguire per tutta la BAT, destinazione ricchissima anche di storia e di arte, enogastronomia, terme».



«Si tratta di una bella rievocazione che ci fa capire quanto era importante la pesca della seppia per la popolazione locale – sottolinea Antonino Indelicato comandante della Capitaneria di Porto di Barletta - . L’ultimo atto normativo che ha regolamentato questo tipo di pesca risale al 1928 ed è stato in vigore fino al 2010. Oggi l’attività rientra nella regolamentazione della pesca in generale. Il Regio Decreto regolamentava questo tipo di pesca nei minimi particolari, dal tipo di barca alla composizione dell’equipaggio, fino a posizione e distanze delle reti in mare. Una particolarità disciplinava anche il ritrovamento delle uova della seppia».



Programma dell’undicesimo festival internazionale dell’Aquilone



Ad anticipare l’evento è in calendario una settimana di prefestival dedicato alla Thailandia, che parte giovedì 24 aprile e va avanti fino a mercoledì 30 aprile. Tutti i giorni è previsto dalle 10 alle 19 il volo libero degli aquiloni sulla spiaggia. Numerose le occasioni in cui è possibile imparare a costruire gli aquiloni, personalizzandoli con la propria fantasia e testandoli sulla spiaggia, grazie a dei laboratori studiati ad hoc per i più piccoli, dai 6 anni di età (28, 29, 30 aprile, dalle 9.30 alle 12 presso gli stabilimenti balneari Lido Hotel, Levante e Perla. Le sere del 24, 25, 27 e 30 aprile (ore 20) è prevista musica in piazza Libertà (il 2 aprile in piazza Marconi). Torna anche quest’anno il “Walk, Color & Fly” (25 aprile, ritrovo alle 8, inizio alle 10, Belvedere via Valerio, lungomare Cristoforo Colombo). Una passeggiata in spiaggia accom Un appuntamento atteso da grandi e piccini. È il “Walk, Color & Fly”. L’evento consiste in una passeggiata in spiaggia, diversa dal solito. I partecipanti (su prenotazione) riceveranno un kit che include anche polveri colorate, del tutto naturali, per “dare colore” alla camminata. Il 26 aprile spazio a “Calici volanti”, un percorso enogastronomico che si sviluppa lungo corso Vittorio Emanuele II (ore 20-24). Il 30 aprile (dalle 11 alle 12, Istituto alberghiero “Aldo Moro) è in programma uno show cooking dedicato ai sapori di Thailandia e Puglia con ingresso libero su prenotazione.



Il primo maggio il festival entra nel vivo e prosegue fino al 4 maggio. Giovedì primo maggio, alle 10.30 in piazza Libertà, ecco la parata delle bandiere. Alle 16.30-20 in piazza Libertà i bambini saranno protagonisti con un loro evento a tema. Il 2 e 3 maggio (dalle 9.30 alle 12) presso gli stabilimenti balneari Lido Hotel, Lido Levante e Lido Perla. laboratorio costruzione degli aquiloni;



Proseguono ogni giorno in spiaggia (fino alle 19) il volo libero degli aquiloni, inclusa l’esibizione di quelli acrobatici e, infine, in piazza Libertà (alle 20), l’intrattenimento musicale. Durante il Festival si svolgeranno anche due conferenze per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, nonché mostre di pittura, fotografiche e verrà organizzato anche un concorso fotografico.

