L'ufficiatura della Settimana Santa tra Gregoriano e canto fratto al Museo Diocesano

MOLFETTA - Venerdì 21 marzo 2025 alle ore 20.00 presso il Museo Diocesano di Molfetta, si esibirà la Cappella Musicale Corradiana in un programma musicale dedicato al Tempo Pasquale, promosso dalla Fondazione Museo Diocesano.La meditazione in musica, che la Schola gregoriana della Cappella Musicale Corradiana intende offrire al pubblico, raccoglie, fior da fiore, i momenti testuali e musicali più toccanti, da un punto di vista liturgico e drammaturgico, dell’ufficiatura del triduo pasquale.Il canto gregoriano si interseca con l’esperienza del canto fratto e del falsobordone a una e due voci e basso continuo, frutto dell’attività compositiva di maestri di cappella molfettesi al servizio del Capitolo nel XVIII secolo. Negli ultimi decenni, infatti, la musicologia sta scandagliando la forma del canto fratto attraverso un’indagine che restituisce un mondo musicale particolarmente prolifico e creativo.La Fondazione Museo Diocesano è impegnata nella ricerca e nello studio delle fonti locali, promuovendo la riscoperta del repertorio canonico del gregoriano con le testimonianze musicali dell’Archivio Diocesano e della Biblioteca del Seminario Vescovile di Molfetta. Il concerto fa parte della restituzione della ricerca scientifica che da anni viene svolta nel nostro territorio, volta a riconnetterci con la tradizione colta dimenticata e in passato riservata a un gruppo ristretto, aprendola al grande pubblico.