Politiche giovanili, Spina (FdI): "Un DDL senza nome fantasioso, ma la fuga dei giovani pugliesi continua"

BARI - La consigliera regionale di, componente della, interviene sulle politiche giovanili della Regione Puglia, criticando l’efficacia delle misure adottate negli ultimi anni e commentando il

La fuga di 135 mila giovani in 10 anni

Secondo un rapporto CGIA su dati ISTAT, tra il 2014 e il 2024, la Puglia ha perso 134.701 giovani di età compresa tra 15 e 34 anni, pari al 14,1% della popolazione giovanile. Numeri che, secondo Spina, dovrebbero ridimensionare l’ottimismo dell’assessore Delli Noci, il quale in audizione ha elencato i programmi regionali volti a contrastare la cosiddetta "fuga dei cervelli".

"Negli ultimi 20 anni di governo di centrosinistra – sottolinea la consigliera – abbiamo visto numerose iniziative, dai Principi Attivi a PIN - Pugliesi Innovativi, passando per Laboratori dal basso, Percorsi d'impresa, Luoghi Comuni, Galattica e tante altre. Programmi che hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale ed europeo, anche solo per la fantasia dei nomi, ma che non hanno frenato l’emorragia di giovani dalla nostra regione, che è addirittura aumentata."

Il voto favorevole di Fratelli d'Italia e la "zona cesarini"

Nonostante le critiche alle precedenti iniziative, Fratelli d’Italia ha votato a favore del DDL sulle politiche giovanili, seppur con qualche riserva. "È un voto di fiducia in zona cesarini", afferma Spina, evidenziando come il provvedimento arrivi a fine legislatura, poco prima delle elezioni.

Uno degli aspetti positivi del disegno di legge, secondo la consigliera, è l’introduzione della certificazione delle competenze: "Si tratta di un tema che Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto. Attualmente, molte esperienze lavorative non possono essere inserite nei curricula perché considerate autoreferenziali. Un sistema di certificazione ufficiale potrebbe invece agevolare l’accesso al mondo del lavoro".

Il DDL sarà analizzato in vista del Consiglio

Spina conclude sottolineando che il gruppo di Fratelli d’Italia approfondirà il Disegno di Legge prima della sua discussione in Consiglio regionale, con l’obiettivo di proporre eventuali miglioramenti e integrazioni.