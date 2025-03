Porsche rinuncia al piano di sviluppo del Nardò Technical Center: il testing prosegue

Nonostante il passo indietro sul piano di espansione, Porsche ha confermato che le attività di testing continueranno regolarmente nel sito, che rimane un’infrastruttura strategica per il marchio e per l’industria automobilistica globale.

Le motivazioni della scelta

Nella nota ufficiale, il gruppo spiega che la decisione è stata presa dopo un’analisi approfondita e un intenso confronto con vari stakeholder. “Tra i diversi fattori considerati – si legge – hanno avuto un peso rilevante il contesto sempre più complesso e i cambiamenti in atto nel settore automobilistico a livello globale.”

La sospensione dell’accordo di programma da parte della Regione Puglia ha influito sulla scelta, rallentando il percorso autorizzativo per l’ampliamento del centro. Tuttavia, Porsche ribadisce il valore strategico del Nardò Technical Center, definendolo “una componente fondamentale delle capacità integrate di sviluppo e collaudo del Gruppo Porsche e un punto di riferimento per l’intero settore automobilistico internazionale”.

Il futuro del Nardò Technical Center

Situato nel Salento, il Nardò Technical Center è noto per la sua iconica pista circolare e le sue infrastrutture avanzate dedicate ai test di velocità, resistenza e sicurezza. L'impianto continuerà a essere utilizzato per lo sviluppo di tecnologie innovative per la mobilità, confermando il suo ruolo centrale nelle attività di ricerca e collaudo del marchio tedesco.

Sebbene il mancato ampliamento rappresenti una battuta d’arresto per i piani di espansione in Italia, la permanenza delle attività di testing garantisce la continuità operativa del sito e il suo contributo al progresso del settore automobilistico.