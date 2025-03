Forte terremoto in Birmania: magnitudo 7.7, crolli anche in Thailandia

BANGKOK - Unha colpito la, con epicentro situato, nel centro del Paese. Lo ha rilevato l', l’istituto geosismico statunitense. Al momento,, mentre si registrano danni ingenti e grande preoccupazione nelle zone colpite.

Crolla un grattacielo a Bangkok: operai intrappolati

La potente scossa è stata avvertita anche in Thailandia, dove ha provocato il crollo di un grattacielo in costruzione di 30 piani a Bangkok. Secondo fonti mediche locali, 43 operai sarebbero rimasti intrappolati sotto le macerie, mentre le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre i superstiti. Molti edifici nella capitale thailandese hanno subito danni strutturali, alimentando la paura tra i residenti.

Paura in Thailandia e Cina

Le vibrazioni del sisma sono state percepite anche nel nord della Thailandia, fino a Bangkok, dove centinaia di persone sono fuggite in strada in preda al panico. "L'ho sentito mentre dormivo in casa. Sono corso il più lontano possibile in pigiama fuori dall'edificio", ha raccontato Duangjai, residente a Chiang Mai, una delle principali città turistiche del Paese.

Anche la provincia cinese dello Yunnan, a sud-ovest della Cina, ha avvertito le scosse, aumentando le preoccupazioni per possibili danni oltre i confini della Birmania.

Una zona sismica ad alto rischio

La Birmania è situata in un’area altamente sismica, attraversata dalla faglia di Sagaing, che si estende da nord a sud attraverso il centro del Paese. I terremoti in questa regione sono relativamente comuni, ma la potenza del sisma di oggi lo rende uno degli eventi più significativi degli ultimi anni.

Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i soccorsi sono in corso sia in Birmania che nelle aree colpite della Thailandia.