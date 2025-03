Poste italiane: alle dipendenti della filiale di Brindisi un dono per celebrare le donne lavoratrici

BRINDISI – La ricorrenza dell’8 marzo è da sempre per Poste Italiane l’occasione per ricordare la propria presenza costante al fianco delle donne. Le politiche di parità di genere rappresentano per l’azienda un aspetto fondamentale della strategia di sostenibilità, equità e inclusione, in linea con l’attenzione ai temi sociali che contraddistingue il Gruppo.Per omaggiare le sue dipendenti, i Responsabili della filiale di Brindisi hanno dato vita per il secondo anno consecutivo ad una iniziativa originale il cui intento è sottolineare il contributo decisivo delle dipendenti donne rafforzando al contempo lo spirito di squadra: la consegna di un piccolo dono a ciascuna di loro.In un’epoca in cui la celebrazione delle conquiste femminili è più rilevante che mai, Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato a registrare numerosi uffici “rosa”, in particolare nei ruoli di responsabilità, anche in Puglia. A Brindisi il 51% delle risorse impiegate è donna!La presenza femminile in Poste Italiane, anche in provincia di Brindisi, ha avuto un ruolo determinante anche nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Anche nel 2025, per il sesto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.La certificazione Top Employers si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per le sue politiche di sostenibilità e responsabilità sociale. Tra queste, le certificazioni ISO 30415:2021 per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione e ISO 37301:2021 per la gestione della compliance. Il conseguimento di queste attestazioni attesta la capacità del Gruppo di adottare misure rigorose ed efficaci a garanzia di elevati standard etici e sociali.Poste Italiane celebra inoltre la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della colorata cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.