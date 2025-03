Straordinario salvataggio a Bari, Meloni: "Profonda gratitudine ai Vigili del Fuoco"

BARI - Dopo oltre 24 ore di incessante lavoro, senza mai arrendersi alla fatica e alle difficoltà, i Vigili del Fuoco sono riusciti a compiere un autentico miracolo: salvare Rosalia De Giosa, la 74enne rimasta sepolta sotto le macerie del palazzo crollato in via De Amicis a Bari. La donna è stata estratta viva dopo ben 27 ore di attesa e speranza, in un intervento che ha tenuto con il fiato sospeso l'intera città.

L'operato instancabile dei soccorritori ha suscitato profonda gratitudine e ammirazione. "Voglio esprimere profonda gratitudine ai Vigili del Fuoco che, dopo più di 24 ore di fatica senza mai arrendersi, sono riusciti a salvare la donna rimasta sotto le macerie del palazzo crollato in via De Amicis a Bari", hanno dichiarato le autorità locali, sottolineando il coraggio e la professionalità dimostrati durante le operazioni di salvataggio.

Anche la premier Giorgia Meloni ha voluto elogiare pubblicamente l'impegno e la dedizione dei Vigili del Fuoco attraverso un messaggio sui social: "Grazie per essere sempre pronti a tendere una mano a chi si trova nelle situazioni più complicate, eroi". Parole di grande riconoscenza, che riflettono il sentimento di un'intera nazione nei confronti di coloro che, ogni giorno, mettono a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.

Il drammatico crollo del palazzo ha scosso profondamente la comunità barese, ma il salvataggio di Rosalia De Giosa rappresenta un simbolo di speranza e di straordinaria resilienza. Le indagini sulle cause del crollo sono ancora in corso, mentre i soccorritori continuano a lavorare senza sosta per garantire la sicurezza dell'area e accertarsi che non vi siano altre persone coinvolte.

Un episodio che mette ancora una volta in luce il valore e il sacrificio dei Vigili del Fuoco, veri angeli custodi della nostra società.