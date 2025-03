Presentati tre nuovi avvisi per formazione e lavoro: Pass Laureati 2025, Punti Cardinali e Formazione per lavoratori in CIGS

BARI - La Regione Puglia continua a investire con decisione sul futuro professionale dei suoi cittadini. Sono stati presentati nei giorni scorsi, al, tre nuovifinanziati dal PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, per un totale di, la nuova edizione die l’Avviso per la

«Con questi avvisi intendiamo offrire un sostegno concreto ai cittadini pugliesi in tutte le fasi della loro vita professionale», ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, durante la presentazione. «Dai giovani laureati in cerca di specializzazione, a chi necessita di orientamento per un nuovo inserimento lavorativo, fino ai lavoratori in difficoltà per crisi aziendali. La Puglia vuole essere vicina a tutti».

Pass Laureati 2025: formazione post-lauream per i giovani pugliesi

Il primo bando, Pass Laureati 2025, con una dotazione di 10 milioni di euro, è rivolto ai neolaureati pugliesi desiderosi di proseguire con percorsi di alta formazione, attraverso il finanziamento di master post-lauream in Italia e all’estero. L’obiettivo è rafforzare le competenze specialistiche, aumentando le opportunità di inserimento qualificato nel mercato del lavoro e formando una nuova generazione di professionisti in linea con le esigenze attuali e future.

Punti Cardinali For Work: orientamento e contrasto alla dispersione

Torna con una seconda edizione Punti Cardinali For Work, con 15 milioni di euro a disposizione. Il programma mira a potenziare il sistema di orientamento professionale e formativo per disoccupati, inattivi e inoccupati, attraverso una rete di servizi integrati: laboratori, giornate di orientamento, sportelli informativi e il coinvolgimento di scuole, università, ITS, centri per l’impiego, agenzie e imprese. Una novità rilevante di questa edizione è l’azione "Puglia Donna Partecipa", che valorizza il ruolo delle donne nei processi di sviluppo locale, promuovendo una crescita equilibrata e gender balanced.

CIG 2025: formazione per i lavoratori in crisi aziendale

Il terzo avviso, CIG 2025, è dedicato ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), con sospensione o riduzione oraria superiore al 50%. Sono stanziati 20 milioni di euro per finanziare percorsi formativi di riqualificazione professionale, con l’obiettivo di aggiornare le competenze e favorire il reinserimento lavorativo in nuovi contesti produttivi. Una misura attesa e condivisa con i sindacati e le imprese, che punta a salvaguardare l’occupazione e a garantire una transizione sostenibile.

Lavoro e crescita: una strategia di lungo termine

L’assessore Leo ha sottolineato come questi interventi si inseriscano in una strategia decennale che sta portando risultati tangibili. «I dati ISTAT parlano chiaro: la Puglia chiude il 2024 con un tasso di disoccupazione al 9,3%, il più basso di sempre per la nostra regione. Un risultato che è frutto di un impegno condiviso e costante, che non si è fermato nemmeno nei momenti più difficili, come la pandemia».

Infine, Leo ha evidenziato il valore del confronto con il Partenariato Economico e Sociale: «Ringrazio sindacati, associazioni di categoria e tutti i soggetti che, con le loro proposte, contribuiscono a migliorare ulteriormente questi strumenti. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una Puglia competitiva, inclusiva e solidale, dove nessuno venga lasciato indietro».

I tre avvisi saranno pubblicati ufficialmente nelle prossime settimane sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a valle del confronto tecnico con i rappresentanti del partenariato.