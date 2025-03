Putignano, dal 5 maggio il nuovo sistema di raccolta con il porta a porta in arrivo nell’agro

PUTIGNANO - Per dar seguito al finanziamento PNRR ottenuto nel 2023 dall’ARO Ba 6 (composta dai Comuni di Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Locorotondo), e come già annunciato nell’incontro pubblico del 2 dicembre 2024 da Sindaco e Assessore all’Ambiente, a Putignano è in arrivo il nuovo sistema di raccolta che porterà all’avvio di isole informatizzate per tutta la città dedicate all’organico (attraverso le isole intelligenti RUMMA) e all’avvio del nuovo sistema di raccolta porta a porta nell’agro.Il nuovo sistema di raccolta sarà avviato a partire da lunedì 5 maggio, e l’utenza sarà informata per tempo e con diversi canali su come adeguarsi.Il primo intervento è previsto a partire dal 31 marzo, quando prenderà il via la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata nell’agro dall’azienda NAVITA. Le attrezzature saranno consegnate insieme al nuovo calendario di raccolta porta a porta, che entrerà in vigore a partire dal 5 maggio.Al momento della consegna direttamente a casa sarà necessario fornire i dati dell’intestatario dell’utenza TARI. I nuovi contenitori potranno essere ritirati anche presso il Centro Comunale di Raccolta in via Martiri delle Foibe snc, muniti di tessera sanitaria dell’intestatario TARI (martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00 - mercoledì e sabato dalle 8:00 alle 12:00).“Di sicuro il nuovo sistema di raccolta richiederà un po’ di tempo affinché l’intera utenza possa adattarsi a questa nuova abitudine ma sono fiducioso che i Putignanesi sapranno rispondere positivamente a questa sfida. Come più volte detto, si tratta di un cambiamento necessario a muoversi verso la direzione della tariffazione puntuale, a cui questo finanziamento vinto risponde. Con la Navita abbiamo avviato già da tempo un percorso per informare tutta l’utenza su questo sistema, e proseguiremo nelle prossime settimane affinché tutti possano essere informati e ricevano gli strumenti utili per tempo” dichiara l’Assessore alla gestione dei rifiuti Mariano Intini.Putignano è risultata vincitrice di due finanziamenti del PNRR - M2-C1-I1.1 Linea di intervento “A”, stanziati per investimenti che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti. Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza la Città avrà oltre ai kit per la raccolta differenziata, anche isole ecologiche informatizzate per il conferimento dell’organico.