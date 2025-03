Trenitalia, modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia

TARANTO - Dal 1 aprile al 30 giugno sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia.I treni in partenza e in arrivo nel capoluogo jonico, pertanto, subiranno alcune modifiche alla circolazione, limitazioni e cancellazioni. Regolare la circolazione dei treni sulle linee Taranto-Bari e Taranto-Brindisi.Durante il periodo di interruzione della linea i due collegamenti Frecciarossa della relazione Taranto-Roma-Milano saranno cancellati da Taranto a Salerno e viceversa. Il Frecciarossa in arrivo a Taranto sarà limitato nella stazione di Salerno anche il giorno 31 marzo, il Frecciarossa in partenza da Taranto sarà originario da Salerno anche il giorno 1 luglio.I viaggiatori diretti a Roma avranno a disposizione una coppia di Intercity Roma – Bari prolungata fino a Taranto: l’IC704 in partenza dal capoluogo jonico alle 14.50 con arrivo nella capitale alle 22.27 e l’IC 703 in partenza da Roma Termini alle 7.28 e arrivo a Taranto alle 15.18.Per gli altri Intercity da e per Roma e Reggio Calabria saranno attivati servizi sostitutivi con bus.Durante l’interruzione della linea sono previsti collegamenti con bus tra Potenza e Salerno/Battipaglia e tra Taranto e Potenza.I canali di acquisto sono aggiornati. I bus potrebbero aumentare i tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.