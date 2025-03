Qualificazioni al torneo di Miami: McDonald, Quinn e Bronzetti avanzano al secondo turno

- Si è svolto il primo turno delle qualificazioni al torneo di Miami, uno degli eventi più prestigiosi della stagione tennistica, che si tiene a Miami, in Florida. Tra i maschi, l'americano Mackenzie McDonald ha dominato il russo Pavel Kotov con un netto 6-2 6-2, qualificandosi per il secondo turno senza difficoltà. Anche il connazionale Ethan Quinn ha avuto la meglio sull'argentino Camilo Ugo Carabelli, vincendo in tre set con il punteggio di 7-6 3-6 6-2. Un’altra vittoria per gli Stati Uniti è arrivata grazie a Brandon Holt, che ha prevalso sul canadese Gabriel Diallo con un combattuto 6-4 2-6 7-5. Infine, il britannico Jacob Fearnley ha superato l'americano Tristan Boyer con il punteggio di 6-2 6-4.

Nel torneo WTA femminile, la tennista italiana Lucia Bronzetti ha ottenuto un'importante vittoria al primo turno, battendo la spagnola Jessica Bouzas Maneiro con un 6-4 6-3, qualificandosi così per il secondo turno. Tuttavia, non è andata altrettanto bene per Elisabetta Cocciaretto, che è stata eliminata dalla rumena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-3 7-6.

Tra le altre vittorie femminili, l'americana Lauren Davis ha superato la giapponese Aoi Ito con il punteggio di 6-4 3-6 6-4, mentre Taylor Townsend ha sconfitto la connazionale Ann Li in una partita combattuta, con il punteggio di 3-6 6-4 6-2. Infine, la polacca Magda Linette ha vinto contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova con un 7-6 6-2, qualificandosi anch'essa per il secondo turno.