Infortunio per Angileri, il difensore del Monopoli potrebbe tornare a fine aprile

- Brutte notizie per il Monopoli: il difensore Anthony Angileri si è infortunato durante il match contro il Latina, vinto 2-0 dai biancoverdi al "Veneziani" nella trentunesima giornata del girone C di Serie C. Il giocatore ha riportato uno stiramento muscolare alla coscia destra e dovrà rimanere ai box per un periodo che potrebbe arrivare fino alla fine di aprile o addirittura a maggio, con la speranza di recuperare in tempo per i play-off.

In questa stagione, Angileri ha disputato 23 partite con il Monopoli, diventando un elemento fondamentale nella difesa della squadra allenata da Alberto Colombo. La sua assenza rappresenterà una perdita significativa, poiché il difensore ha mostrato solidità e affidabilità lungo tutto il campionato.

Angileri, classe 1995, ha una carriera che lo ha visto indossare le maglie di squadre importanti come l'ACR Messina, la Sampdoria Under 19, il Piacenza, il Palermo Under 19, la Juventus Under 17 e le giovanili del Palermo, prima di approdare al Monopoli.

L’allenatore Alberto Colombo dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi titolari per un periodo cruciale della stagione. Il Monopoli, attualmente impegnato nella lotta per il secondo posto, affronterà domenica 23 marzo alle 15 la Casertana al "Veneziani" nella trentatreesima giornata di Serie C. Una vittoria sarebbe fondamentale per consolidare le ambizioni della squadra, con l'obiettivo di avvicinarsi al secondo posto e ottenere una posizione di rilievo in vista dei play-off.

La squadra pugliese dovrà trovare il modo di fronteggiare l'assenza di Angileri, che spera di rientrare al più presto per contribuire alla causa biancoverde.