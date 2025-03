Quando l’onestà è di casa: la storia del pub barese che ha conquistato il cuore dei clienti

BARI - In un mondo in cui spesso si tende a parlare di disattenzioni, disservizi o esperienze negative, fa bene al cuore leggere storie come quella che arriva da Bari, dal pub "Terra di Mezzo", in via Amendola. Una storia semplice, fatta di onestà, attenzione e un tocco di umanità che lascia il segno.

È passata da poco la mezzanotte quando sulla pagina Facebook del locale compare un messaggio insolito, di quelli che raccontano molto più di quanto non sembri:

“Al gentile signore del tavolo 69 con le 2 splendide bimbe, con cui ho fatto una bella chiacchierata amarcord. Ho fatto un errore sul suo pagamento! Se legge questo messaggio la aspetto qui per poter rimediare all’errore”.

Un appello schietto e sincero, con cui il titolare, accortosi di un errore sul conto, cerca di rintracciare il cliente per poter sistemare il disguido. Niente clamore, solo la volontà di fare la cosa giusta.

E la risposta non tarda ad arrivare. Il cliente, riconoscendosi in quel post, replica con parole che raccontano non solo la gratitudine, ma anche l’emozione di aver ritrovato un luogo caro dopo tanti anni:

“Siamo proprio noi. Volevo ringraziarvi pubblicamente per averci subito cercato e per la grande cortesia nel sistemare l’errore sul conto. È raro trovare una simile attenzione al cliente. È stato emozionante riscoprire Terra di Mezzo dopo tanti anni: ai tempi dell’università, quando il locale era vicino al Policlinico, era già uno dei miei posti preferiti. Aver potuto condividere quei ricordi con le mie figlie, e sentire il proprietario dire quanto sia bello rivedere i clienti di un tempo tornare con le nuove generazioni, è un’emozione che non ha prezzo.”

Parole che vanno oltre la semplice transazione economica e che restituiscono il valore di un rapporto autentico tra chi offre un servizio e chi lo riceve. In un periodo in cui tutto sembra impersonale e veloce, qui si celebra la lentezza di una chiacchierata, il ricordo di un tempo passato, l’onestà che non guarda al profitto immediato, ma alla fiducia.

Non è una sponsorizzazione, precisa il cliente, ma un consiglio dato con il cuore: “Per chi cerca un locale a Bari dove sentirsi come a casa, tra cortesia e qualità culinaria, consiglio vivamente Terra di Mezzo. Alla prossima cena (e questa volta… cercheremo di non farvi sbagliare il conto!)”

Un episodio che ci ricorda che i luoghi migliori non sono solo quelli dove si mangia bene, ma dove si viene accolti come persone, non come numeri. E che l’onestà, quando è di casa, fa davvero la differenza.