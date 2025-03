Taranto, convegno "P.R.I.A.M.O.: Un progetto di comunità per il contrasto della povertà educativa e digitale nel territorio jonico"

TARANTO - Lunedì 24 marzo 2025, a partire dalle ore 9.00, nell’Aula Magna del Dipartimento Jonico (Taranto, Ex Convento di San Francesco, via Duomo n. 259) si svolgerà il Convegno "P.R.I.A.M.O.: Un progetto di comunità per il contrasto della povertà educativa e digitale nel territorio jonico".L'evento si inserisce nell'ambito del progetto nazionale omonimo, che vede come Principal Investigator la Prof.ssa Adriana Schiedi, Associata di pedagogia generale e sociale, e coinvolge – oltre all’Università di Bari (Dipartimento Jonico e Dipartimento di Informatica) – l’Università della Basilicata, l’Università della Calabria, il CNR e numerosi altri enti e associazioni.Il progetto propone, insieme a una serie di azioni educative, di mentoring e formazione, l’impiego dell’Intelligenza Artificiale generativa (AI-Gen) come strategia pedagogica per contrastare la povertà educativa e digitale, affrontando da più angolature scientifiche l’assenza di diritti, le esigenze formative, le difficoltà di apprendimento e le fragilità sociali ed esistenziali emergenti dal territorio jonico.La prospettiva di fondo è quella di favorire la transizione digitale ed ecologica dei territori del Sud Italia, anche attraverso un approccio creativo e artistico-culturale.Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.30, la sessione convegnistica lascerà spazio alla testimonianza dei referenti di alcuni enti e associazioni presenti sul territorio, che si spendono attivamente richiamandosi a questo approccio per favorire nei giovani l’accesso alla cultura nelle sue plurime espressioni.L’evento culminerà con uno spettacolo teatrale intenso e poetico, dal titolo "Far finta di essere Gaber", scritto e interpretato dal Sostituto Procuratore Generale della Corte d’Appello di Lecce, Salvatore Cosentino, e da suo figlio Francesco Saverio.Il Convegno, cui parteciperanno diverse autorità istituzionali, è il primo evento a sostegno di una ricerca-azione sul territorio jonico che l’unità locale di UniBa svolgerà da qui a ottobre 2025 nella città di Taranto.Relatori per UniBa, oltre ad Adriana Schiedi (“Il progetto P.R.I.A.M.O. sulla povertà educativa e digitale dei giovani del Sud Italia tra prevenzione e riscatto”), Nicola Triggiani (“Strumenti processali e opportunità di contrasto alla povertà educativa e digitale”), Veronica Rossano e Giovanna De Vincenzo (“La ricerca linguistica e informatica in azione nel progetto P.R.I.A.M.O.”), Pierluca Massaro (“Disuguaglianze sociali e rischio di povertà educativa nei migranti con background migratorio”).La partecipazione è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili.