Regionali 2025, PD Puglia: entra nel vivo la conferenza programmatica

BARI - Dopo le direzioni provinciali entra nel vivo la prossima settimana la conferenza programmatica del Partito Democratico della Puglia in vista delle elezioni regionali.

Il percorso, coordinato da Salvatore Piconese della Segreteria del PD Puglia, coinvolgerà iscritte e iscritti, elettrici ed elettori, esperti, forze sindacali, associazioni di categoria, rappresentanti di forze politiche alleate.

Si parte il 19 marzo a Bari presso la sede del PD in via Re David 15 con due tavoli tematici regionali, rispettivamente alle ore 15.00 sullo sviluppo economico con la partecipazione dell’Assessore Alessandro Delli Noci e alle ore 17.30 sull’ambiente con la partecipazione dell’Assessora Serena Triggiani.

In queste settimane si riuniranno altresì in ogni provincia 10 tavoli di lavoro, i cui esiti verranno poi portati all’attenzione degli altrettanti 10 tavoli tematici regionali che produrranno documenti di proposte. Infine la sintesi di questa grande elaborazione, che sarà operata da un gruppo di lavoro nominato dalla Segreteria del PD Puglia, verrà sottoposta al vaglio degli organismi del Partito e infine presentata in una grande iniziativa pubblica.

Per avere maggiori informazioni e partecipare attivamente alla conferenza, è possibile consultare il sito del PD Puglia pdpuglia.org e sulla app gratuita.