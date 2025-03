Allerta meteo in Puglia: venti forti e raffiche di burrasche

BARI - Le autorità hanno diramato un’allerta meteo per la giornata del 14 marzo 2025, a partire dalla mezzanotte e per le successive 24-36 ore.Condizioni meteorologiche previste:• Venti forti, con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali.• Allerta gialla per rischio vento sulla Puglia centrale adriatica e sui bacini del Lato e del Lenne.Si raccomanda la massima prudenza, in particolare per chi si sposta in auto o a piedi, e si consiglia di:• Evitare soste sotto alberi, impalcature e oggetti sospesi.• Assicurare vasi, tende e altri oggetti sui balconi. La• Prestare attenzione lungo le strade costiere e nelle zone esposte al vento.Le autorità continueranno a monitorare la situazione. Per aggiornamenti, si invita a seguire le comunicazioni ufficiali della Protezione Civile e degli enti preposti.