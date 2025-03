Ricercato da 5 anni in Germania: arrestato a Bari cittadino albanese accusato di furto aggravato

BARI – Era ricercato da oltre cinque anni in Germania, dove è accusato di aver messo a segno una serie di furti in appartamento per un valore complessivo di circa 140.000 euro. È stato arrestato lunedì scorso a Bari dagli agenti della Squadra Volante della Questura, un cittadino albanese di 38 anni, colpito da un mandato di arresto europeo.

Il controllo è scattato durante una normale attività di pattugliamento da parte della Polizia di Stato. Gli accertamenti sull’identità dell'uomo hanno fatto emergere una nota di rintraccio Schengen a suo carico. Immediatamente, i poliziotti hanno contattato il Servizio per la Cooperazione di Polizia per verificare la validità del provvedimento e hanno ricevuto conferma che l’uomo fosse destinatario di un mandato di arresto emesso dalle autorità tedesche.

Secondo quanto ricostruito, il 38enne albanese, insieme ad alcuni complici, sarebbe responsabile di nove furti aggravati commessi nel nord della Germania, all’interno di abitazioni private, sottraendo gioielli e denaro per un ingente valore.

Terminate le procedure di identificazione e le formalità di rito, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria italiana sull’estradizione.

Naturalmente, la responsabilità penale dell’arrestato dovrà essere accertata in sede di processo, secondo i principi di presunzione d’innocenza.