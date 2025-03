San Severo, momenti di paura in ospedale: madre aggredisce il personale, intervengono i Carabinieri

SAN SEVERO - Attimi di forte tensione ieri pomeriggio all’ospedale, dove si è registrato un grave episodio di aggressione nel reparto di. Una giovane madre, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a insultare e minacciare medici, infermieri e operatori socio-sanitari, costringendo il personale a barricarsi in una stanza per evitare il peggio.

La donna, sopraffatta dalla rabbia per motivi ancora da chiarire, ha seminato il panico tra i corridoi del reparto, costringendo i sanitari a cercare riparo per tutelare la propria incolumità e quella degli altri pazienti presenti. La situazione è degenerata rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a riportare la calma e a bloccare la donna prima che l’aggressione sfociasse in conseguenze più gravi.

A denunciare l'accaduto è stata la Fp Cgil di Foggia, che ha espresso forte preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario e ha chiesto maggiori tutele e sicurezza negli ospedali.

"Non possiamo tollerare che chi lavora per il bene e la salute dei cittadini venga messo in pericolo – ha dichiarato il sindacato –. Serve un intervento concreto per garantire ambienti di lavoro sicuri e proteggere chi ogni giorno si prende cura delle persone, spesso in condizioni di grande stress e difficoltà."