Alberobello, torna l'imperdibile Falò di San Giuseppe

ALBEROBELLO – Quando marzo comincia a scaldare l’aria e la Città dei Trulli si prepara a salutare la primavera, arriva il momento di una delle tradizioni più attese dell’anno: il Falò di San Giuseppe. Mercoledì 19 marzo, Largo Martellotta si trasformerà nuovamente nel cuore pulsante della festa, grazieall’impegno dell’Associazione Pinnacoli, che porta ad Alberobello un evento assolutamente imperdibile. In occasione della Festa del Papà, l’Associazione per la Promozione e il Turismo del Presidente Franco Miccolis riaccende la magia del passato con una proposta che unisce musica e folclore, offrendo a residenti e visitatori un’occasione unica per riscoprire le radici più autentiche della nostra terra. Con il patrocinio del Comune di Alberobello – Assessorato Manifestazioni e Spettacoli, l’Associazione Pinnacoli inaugura ufficialmente la nuova stagione di eventi, dopo il successo estivo dell’intramontabile Trulli n’ Beer.E questa volta, a fare da protagonista assoluto sarà una storia secolare che richiama antichi riti popolari: il Falò di San Giuseppe. Nato dalla tradizione dei fucarazz, i falò che un tempo accendevano i rioni in un’affascinante competizione tra fuoco, musica e cibo, l’evento di quest’anno si carica di una forte valenza simbolica. Con il fuoco che arde nel cuore di Alberobello, si celebrano i valori di comunità, festa e memoria collettiva. La missione di Pinnacoli è chiara: ridare vita a questi momenti unici, riportando in auge la memoria popolare e trasmettendo alle nuove generazioni la ricchezza culturale di un passato che ci unisce attraverso un filo sottile: ogni nodo racconta una storia, ogni punto una tradizione. La serata si apre alle 19.30 con l’esibizione della Meridio Popular Band, che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra canti e balli popolari, in un mix travolgente di musica tradizionale che farà da sfondo all’accensione del grande falò. Il calore delle fiamme e la melodia delle canzoni più amate della tradizione pugliese si fonderanno in un’atmosfera magica, capace di coinvolgere proprio chiunque, dai più grandi ai più piccoli. I visitatori potranno immergersi nei suoni e negli odori della nostra terra, in una seratache celebra l’incontro e il legame con le radici più profonde. L’evento è completamente gratuito, per permettere a chiunque di vivere una serata di pura emozione. Il Falò di San Giuseppe sarà l’occasione perfetta per condividere momenti di gioia e spensieratezza, riscoprendo una tradizione che ha sempre avuto il sapore della convivialità e della comunità. Non mancate a questo imperdibile appuntamento, e scrivete insieme a noi un altro straordinario capitolo della tradizione di Alberobello! Per restare aggiornati su tutte le novità e scoprire i dettagli dell’evento, seguite Pinnacoli sui suoi canali social Facebook e Instagram. Condividete con noi l’entusiasmo per un appuntamento che segna l’inizio di una stagione ricca di emozioni nella splendida cornice della Città dei Trulli.