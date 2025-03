San Severo, uomo di 30 anni muore accoltellato durante una lite in famiglia

SAN SEVERO - Tragedia a San Severo, in provincia di Foggia, dove un uomo di 30 anni, Mario La Pietra, è deceduto in ospedale a seguito di una coltellata ricevuta durante una lite in famiglia. L'uomo era stato trasportato d'urgenza al nosocomio locale nella serata di ieri, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati vani.

Indagini in corso

L'episodio si è verificato all'interno della casa di famiglia, situata in vico Barone, nei pressi del centro cittadino. La dinamica dell'accaduto resta ancora poco chiara, e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli della lite sfociata nella tragedia. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando gli elementi utili a chiarire le responsabilità dell'accaduto.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sull'inchiesta, mentre la comunità locale è sconvolta da quanto accaduto. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.