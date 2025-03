Santeramo piange il giovane Erasmo Larato, morto durante un allenamento a 29 anni

SANTERAMO IN COLLE - Santeramo in Colle è sconvolta dalla tragica notizia della morte di Erasmo Larato, un giovane di 29 anni, che ieri pomeriggio ha perso la vita mentre si allenava a jogging in contrada Denora. Durante l'attività fisica, Erasmo ha accusato un malore improvviso e si è accasciato al suolo. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte delle persone presenti e l'intervento del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

La tragedia ha scosso l'intera comunità, soprattutto considerando che la vittima lascia due bambini piccoli. Erasmo Larato era conosciuto e amato a Santeramo, e la sua morte ha lasciato un vuoto profondo.

Il sindaco di Santeramo, Domenico Casone, ha espresso il suo cordoglio in un messaggio toccante: "Una vita che vola via è sempre causa di sofferenza, perché non si è mai pronti a perdere i propri cari, ma se questo accade a un giovane di appena 29 anni, si spezza il cuore, perché è una tragedia immane. Sono addolorato per l’improvviso malore che ha colto questo ragazzo, mentre era all’aperto a fare sport, sono addolorato per la famiglia... tutta la comunità santermana si stringe al dolore, esprimendo profondo cordoglio ai familiari del giovane Erasmo. Che riposi in pace."

La comunità santermana si unisce al dolore della famiglia, offrendo il suo sostegno in questo momento di grande tristezza e sconforto.