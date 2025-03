Serie C, girone C: anche la Turris esclusa dal campionato

Dopo l’esclusione del, arriva un’altra clamorosa decisione nel: ilha escluso anche ladal campionato. Il club campano, come già accaduto ai pugliesi, è stato sanzionato per il mancato pagamento degli stipendi ai tesserati entro ile per il mancato versamento di contributi e ritenute Irpef entro il

Con questa decisione, la Turris non potrà più disputare le restanti partite della stagione e ripartirà il prossimo anno dall’Eccellenza Campania, subendo anche una penalizzazione di 3 punti, da scontare nel prossimo torneo.

Nuova classifica del girone C di Serie C

L’esclusione della Turris comporta un nuovo aggiornamento della classifica, che ora è così composta:

Cerignola – 55 punti Avellino – 54 punti Monopoli – 46 punti Benevento – 44 punti Crotone – 43 punti Potenza – 41 punti Catania – 40 punti Picerno – 36 punti Giugliano – 35 punti Juventus Next Gen – 32 punti Trapani – 32 punti Cavese – 31 punti Sorrento – 31 punti Altamura – 31 punti Foggia – 30 punti Latina – 24 punti Casertana – 19 punti Messina – 12 punti

Conseguenze sul calendario

Con l’esclusione di Turris e Taranto, il calendario subisce un'ulteriore modifica: tutte le squadre che avrebbero dovuto affrontare questi due club osserveranno un turno di riposo nelle rispettive giornate.

Si tratta di una situazione senza precedenti nel girone C, con due squadre escluse a stagione in corso, che modifica pesantemente la lotta per la promozione e la salvezza.