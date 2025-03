Serie B, il Bari non sfonda: 0-0 con la Salernitana al San Nicola

- Nella, ilnon va oltre loal, in una partita combattuta ma priva di reti. Diverse le occasioni per entrambe le squadre, ma la mancanza di precisione e le parate dei portieri hanno mantenuto il risultato inchiodato sul pareggio.

La cronaca del match

Primo tempo:

9' – Dorval sfiora il vantaggio con una conclusione insidiosa.

– sfiora il vantaggio con una conclusione insidiosa. 15' – Cerri prova di testa, ma non riesce a schiacciare il pallone in porta.

– prova di testa, ma non riesce a schiacciare il pallone in porta. 21' – Maita calcia di destro, ma la mira non è precisa.

– calcia di destro, ma la mira non è precisa. 28' – Lasagna va vicino al gol, ma la difesa avversaria si salva.

– va vicino al gol, ma la difesa avversaria si salva. 33' – Bonfanti non trova la deviazione vincente per questione di centimetri.

Secondo tempo:

8' – Zuccon si avvicina al gol con un tiro pericoloso.

– si avvicina al gol con un tiro pericoloso. 18' – Maiello spreca una buona occasione per sbloccare il match.

– spreca una buona occasione per sbloccare il match. 25' – Obaretin non riesce a finalizzare da posizione favorevole.

Nonostante le numerose opportunità, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete, portando a casa un punto a testa.

Prossimo impegno del Bari

Dopo la sosta del 22 e 23 marzo per gli impegni delle Nazionali, il Bari tornerà in campo per la 31ª giornata di Serie B. I biancorossi saranno impegnati domenica 30 marzo alle ore 15 in trasferta contro la Carrarese, in una sfida importante per la classifica.