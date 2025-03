Serie C, girone C: pesante sconfitta del Foggia contro la Casertana

- Brutta battuta d'arresto per il Foggia, che esce sconfitto per 4-0 dallo stadio "Pinto" contro la Casertana nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Una gara dominata dai padroni di casa, che hanno imposto il proprio gioco sin dai primi minuti.

La partita

Nel primo tempo, al 4’, Proia della Casertana sfiora il vantaggio con un colpo di testa, ma non riesce a indirizzare il pallone in porta. Al 18’, i campani sbloccano il risultato con Egharevba, che batte il portiere con un tocco di destro. Il Foggia reagisce subito con Emmausso, che un minuto dopo va vicino al pareggio. Al 37’, Damian sfiora il raddoppio per la Casertana, che arriva al 44’ con una splendida girata al volo di sinistro di Proia su cross di Kallon.

Nella ripresa, al 4’, il Foggia colpisce un palo con Dutu, che da dentro l’area calcia di destro senza fortuna. All’8’, la Casertana cala il tris con Vano, che infila un rasoterra di sinistro. Al 18’, Bunino sfiora il poker colpendo il palo, ma al 22’ si rifà con una conclusione di sinistro da fuori area che vale il 4-0. Il Foggia potrebbe accorciare le distanze al 32’, ma Tascone spreca un rigore calciando alto sopra la traversa.

La classifica

Dopo questa sconfitta, il Foggia scivola al quindicesimo posto in classifica con 30 punti, mentre la Casertana resta diciassettesima a quota 25. Il cammino per la salvezza si fa sempre più complicato per entrambe le squadre, che dovranno reagire nelle prossime giornate per evitare la retrocessione.