Regionali 2025: domani i tavoli regionali Pd su turismo, città e paesaggio

BARI - Si terranno domani pomeriggio, a partire dalle 15.30, a Bari, presso la sede del Partito Democratico in via Re David 17, i tavoli regionali tematici organizzati nell'ambito della conferenza programmatica in vista delle elezioni regionali del 2025.

Il primo incontro sarà dedicato al turismo e vedrà la partecipazione dell'Assessore regionale Gianfranco Lopane e del Segretario regionale Domenico De Santis. La discussione sarà coordinata da Mariangela Rendini e Michele Suma, con l'obiettivo di analizzare le strategie di sviluppo turistico per il territorio.

A seguire, si svolgerà il tavolo regionale sui temi del governo delle città, dell'emergenza abitativa, della rigenerazione urbana, della tutela del paesaggio e del demanio. Questo secondo momento di confronto vedrà un approfondimento sulle politiche abitative e ambientali necessarie per il futuro della regione.

Infine, la sessione dedicata ai temi della formazione sarà moderata da Claudia Minervini e Francesco Zaccaria, con l'intento di affrontare le sfide educative e professionali per il rilancio delle competenze nel contesto locale.

L'incontro rappresenta un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini per delineare le linee guida del prossimo governo regionale.