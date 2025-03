Sicurezza, Congedo (FdI): "Dal Viminale rassicurazioni sul Reparto Prevenzione Crimine"

BARI - «Confortano le notizie secondo le quali il Viminale non ha alcun programma di riordino della rete dei commissariati e dei reparti prevenzione crimine sul territorio nazionale.» A dichiararlo è il deputato di Fratelli d’Italia,, che interviene per chiarire la posizione del Governo Meloni in merito alle recenti voci su una possibile riorganizzazione delle strutture di sicurezza.

«Sembrerebbe così smentita la propaganda della sinistra – prosegue Congedo – che non perde occasione per delegittimare le Forze dell'Ordine, schierandosi sempre dalla parte di chi aggredisce o insulta le divise, salvo poi cavalcare le legittime preoccupazioni di poliziotti e carabinieri con il solo scopo di attaccare, senza alcun fondamento, l’esecutivo.»

Il parlamentare di Fratelli d’Italia non risparmia critiche al centrosinistra: «Non accettiamo lezioni da certa sinistra, dalla quale, peraltro, attendiamo ancora pubbliche scuse all’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine per le ingiuste accuse rivolte a seguito della tragica vicenda di Ramy Elgaml.»

Congedo ribadisce il pieno sostegno del Governo alle Forze dell’Ordine: «Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha a cuore la sicurezza dei cittadini ed è al fianco di chi ogni giorno garantisce legalità e tutela del territorio. Gli uomini e le donne in divisa svolgono un ruolo fondamentale e meritano rispetto e supporto, non strumentalizzazioni politiche.»