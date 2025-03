Sinisi, il cantautore pugliese pubblica l'Ep ''Cosa manca''

L’apprezzato cantautore e autore televisivo Sinisi pubblica venerdì 7 marzo il suo primo EP “Cosa manca” (distribuito da ADA Music Italy).

Dopo tre anni di lavoro, ricerca e introspezione, Sinisi dà vita a “Cosa Manca”, un EP che esplora le sfumature più intime dell’amore. In queste sei tracce, l’artista mette a nudo le sue emozioni, riflettendo il proprio mondo musicale e le influenze dei suoi ascolti. L’album si muove tra ballad indie intense e sonorità nostalgiche degli anni ’80, creando un paesaggio sonoro ricco di emozioni e immagini evocative.

I temi trattati – l’amore, la nostalgia, la confusione, il tormento, la separazione – sono universali, ma raccontati in modo molto personale e autentico. Il tema centrale è la ricerca di ciò che manca per essere completi, e la risposta sembra risiedere nel riconoscimento che, a volte, il vero amore non è quello che si vive, ma quello che si è perduto, o che persiste come ricordo.

“Cosa manca”, a cui Sinisi ha lavorato insieme al produttore romano Flavio Cangialosi, giunge a pochi mesi dalla pubblicazione del singolo “Lisbona”, uscito a dicembre, con cui il cantautore ha dimostrato di essere un autore sensibile, capace di raccontare con la sua inconfondibile e romantica malinconia le fragilità e le sfumature dell'amore.