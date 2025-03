“Skills for the Future”: a Bari il 29 marzo il talk su lavoro, innovazione e competenze del futuro

BARI -saranno i temi al centro dell’evento, promosso dae in programma venerdìpresso l’, dalle ore 10 alle 13.30. Un appuntamento di alto profilo, patrocinato dal, che vedrà il confronto tra eccellenze del mondo imprenditoriale, accademico e politico sulle sfide e le opportunità del mercato del lavoro in costante trasformazione.

Secondo l’ultimo rapporto del World Economic Forum, citato anche dal Sole 24 Ore, entro il 2025 nasceranno 97 milioni di nuovi posti di lavoro grazie alla collaborazione tra uomini e macchine. Un dato che evidenzia come l’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica stiano rivoluzionando le dinamiche occupazionali, rendendo sempre più cruciale la formazione di competenze aggiornate.

I protagonisti e il programma

A moderare il talk sarà la giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Bianca Chiriatti. Il primo panel, dedicato a “Futuro del lavoro e competenze emergenti”, vedrà tra i relatori:

Antonio Uricchio , presidente ANVUR ed ex rettore UniBa,

Francesco Rossiello , presidente Circolo Canottieri Barion,

il designer Maurizio Corbi (Italian Design Institute),

la critica enogastronomica e docente di Italian Food Academy Roberta Schira.

Alle ore 12 interverranno poi figure istituzionali di primo piano, tra cui:

l’europarlamentare Antonio Decaro ,

il sindaco di Bari Vito Leccese ,

il consigliere regionale Francesco Paolicelli ,

Massimo Salomone, Coordinatore Turismo Confindustria Puglia.

A seguire, il focus si sposterà su “Educazione e Formazione: strumenti per il successo” con interventi di:

Antonio Pellegrino , docente di Sport Business Academy e social media manager della Nazionale di Rugby,

Domenico Fracchiolla , direttore sportivo Giugliano Calcio e docente SBA,

Marco Mazzanti, esperto di sicurezza e docente ADL.

Il ruolo chiave della formazione

In un mercato del lavoro sempre più competitivo, dove le competenze richieste cambiano rapidamente, la formazione continua (lifelong learning) rappresenta oggi una necessità imprescindibile. Accanto alle hard skills tecniche, acquisire soft skills come problem solving, pensiero critico e adattabilità è fondamentale per affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica e dell’automazione.

«L’idea di questo evento nasce dal bisogno di creare un dialogo concreto tra enti formativi, aziende, istituzioni e politica», spiega Nicola Carbonara, presidente di Global Business. «Parlando con imprenditori, emerge costantemente la difficoltà di trovare personale altamente qualificato. È necessario costruire un ‘corridoio funzionale’ che metta in comunicazione domanda e offerta, aggiornando i percorsi di formazione in linea con le esigenze reali del mercato. Solo così potremo preparare i talenti di domani».

Le scuole partner dell’iniziativa – tra cui Italian Design Institute, Italian Food Academy, Istituto Europeo del Turismo, Sport Business Academy e Accademia del Lavoro – lavorano da anni in questa direzione, puntando su percorsi formativi dinamici e in costante dialogo con le imprese.

Prepararsi al futuro

“Skills for the Future” sarà dunque un’occasione per riflettere su un mondo del lavoro in piena trasformazione. Le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, non solo stanno cambiando le modalità operative, ma aprono scenari inediti in cui aggiornamento professionale, innovazione e collaborazione saranno le chiavi per affrontare con successo il futuro.